黑海谷物倡议联合协调中心在伊斯坦布尔正式成立

哈通社/努尔苏丹/7月28日 -- 据联合国新闻报道，为落实黑海谷物倡议设立的联合协调中心27日在土耳其伊斯坦布尔正式落成。

消息称，来自乌克兰、俄罗斯、土耳其和联合国四方的代表出席了仪式。

据悉，联合协调中心将为黑海谷物倡议的实施提供便利。这一倡议将允许船只从乌克兰出口粮食及相关食品，从而建立起一条海上人道主义走廊。

联合国秘书长古特雷斯此前在签署黑海谷物倡议的现场宣布要成立联合协调中心。该中心的运行将使商船能够安全地从乌克兰在黑海的三个主要港口运输商业粮食和化肥，这三个港口分别是敖德萨、切尔诺莫斯克和尤日内。

联合协调中心将监测商船的移动，以确保其遵守黑海谷物倡议的规定，并将出口货物限制于散装商业谷物和相关粮食商品。此外，该中心将确保对港口现场的把控，并监测来自乌克兰港口的货物，还要就黑海谷物倡议推动的运输情况提交报告。

受俄乌冲突影响，乌克兰和俄罗斯的粮食及花费出口停滞，在全世界导致了严重的供给不足，尤其对那些依赖粮食进口的国家产生了重大影响。不断上涨的食品价格已经影响到全球数以百万计的人口，而7月22日签署的黑海谷物倡议有助于稳定食品价格，并避免饥荒。