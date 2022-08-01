印度出现首例猴痘死亡病例 西班牙报告第二例死亡病例

哈通社/努尔苏丹/8月1日 —— 据新华社消息，印度媒体7月31日报道，印度南部喀拉拉邦30日出现该国首例猴痘死亡病例。西班牙卫生部7月30日确认，该国出现第二例猴痘死亡病例。

据《印度快报》报道，一名22岁的男性患者7月22日由阿联酋返回喀拉拉邦，26日因发烧入院治疗，后病情加重转移到另一家医院治疗，30日下午死亡。

喀拉拉邦卫生部长乔治7月31日对当地媒体表示，该患者因脑炎和疲劳症状入院，并无猴痘症状，但该患者飞往喀拉拉邦之前曾在阿联酋做过猴痘病毒检测，其家人30日才将阳性检测结果交给当地医院。

据报道，当地卫生部门已将相关样本送往印度国家病毒学研究所检测并等待确认，喀拉拉邦亦将成立专家小组开展调查。

目前印度共报告4例猴痘病例，其中3例均由阿联酋返回喀拉拉邦，另1例在首都新德里。

据西班牙安达卢西亚自治区卫生部门通报，西班牙第二例猴痘死亡病例为一名31岁的男子。西班牙卡洛斯三世健康研究所目前正在研究死者的生物样本，以进一步确认其死亡与病毒感染之间的关系。

截至目前，在本次猴痘疫情中，西班牙已出现两例死亡病例。西班牙卫生部7月29日确认，该国出现首例猴痘死亡病例。据西班牙广播电视公司报道，这也是本次猴痘疫情中欧洲首例死亡病例。

西卫生部警告，西班牙目前已成为“全球范围内受猴痘疫情影响最大的国家之一”。根据西班牙国家流行病学监测网络7月29日提供的数据，该国共确诊4298例猴痘病例，有120例病例需要住院治疗，感染者平均年龄为37岁。

世界卫生组织7月23日宣布多国猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”。