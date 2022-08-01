谣言止步：«猴痘病毒来自武汉实验室»之说属于造谣

哈通社/努尔苏丹/8月1日 – 哈萨克斯坦《谣言止步》网站（stopfake.kz）8月1日公布消息，对Telegram群组当中正在传播的一条«猴痘病毒是在美国国家卫生研究所的支持下在武汉的病毒实验室中制造出来的»的信息进行了公开辟谣。

辟谣信息指出，该消息的源头是美国脱口秀喜剧演员吉米·多尔（James Patrick Anthony Dore）。此人即没有卫生医疗领域的知识，也不是相关行业的从业者。因此，他在这方面所发表的信息是不可信的。此外，吉米·多尔是著名的反疫苗主义者和covid异议人士。

吉米·多尔曾经公开宣称COVID-19不是会造成死亡的疾病，也没有人因此丧生，所有数据统计都是为了制造恐慌而伪造的。医疗门户网站Health Feedback的事实核查人员曾经就这一言论进行过驳斥。

而吉米·多尔所宣称的，所谓«猴痘病毒由位于武汉的研究所制造»的说法，也是毫无根据和错误的。其错误言论是基于对武汉病毒研究所的研究人员此前曾致力于破译猴痘病毒基因组的工作内容所做的错误解读。

事实上，这这方面没有任何可疑之处。猴痘病毒与1958年被首次发现，并曾在许多非洲国家出现过传播，后来还在其他地区出现病例记录。例如，2003年在美国曾经记录过猴痘病毒的传播，在2018年和2019年，分别英国和新加坡发现了感染病例。

世界各国的科学家们都对这一病毒进行着研究。

换句话说，猴痘病毒并非过去不曾出现的新病毒。该病毒过去就曾被发现，且被认为对健康具有威胁性。学者们一直在对其进行研究，其中不存在任何特殊性。

中国位于武汉的武汉病毒研究所确实进行过针对猴痘病毒的研究。该研究所的工作人员致力于破译其基因组，并已经能够识别出三分之一的序列。但这种研究，并不代表这些学者是在«制造某种新型病毒»。

独立的调查人员和学者们，至今也没有任何证据能够证明，猴痘病毒是来自实验室制造或泄露的可能性。学术界对猴痘病毒源自大自然且长期存在持有普遍共识。

所以说，美国喜剧演员的所谓«猴痘病毒由武汉病毒研究所制造»的说法是彻头彻尾的不实消息。猴痘是久已有之的疾病，说它来自人造来源的说辞毫无根据。

【编译：木合塔尔·木拉提】