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    12:34, 02 八月份 2022 | GMT +6

    卫生部长：如果疫情形势进一步严峻将实施相关限制措施

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    哈通社/努尔苏丹/8月2日--哈萨克斯坦卫生部部长阿扎尔·黑尼亚特在2日召开的政府会议上表示，如果疫情形势进一步严峻，将根据相关规定重启Ashyq健康二维码系统的使用。

    部长表示，在进入疫情红区的地区，根据医疗体系的负荷分两个阶段采取限制措施。

    -在第一阶段，当R值大于1时，即病毒传播增加，并且每10万名居民中的住院人数达到25人至50人时，必须在室内和所有类型的交通工具内佩戴口罩，但商业实体的营业不受影响。-部长说。

    据其介绍，当疫情传播率进一步增加时，会在教育机构实施限制措施。

    -第二阶段，即每10万名居民中的住院人数超过50人时，各类设施都将重新启动Ashyq健康二维码系统的使用。商业实体内的人数不得超过可容纳人数的50%，也会在教育机构实施附加限制措施，教育机构工作人员的30%需转为远程工作模式。-阿扎尔说道。

    截至当前，全国没有任何地区进入疫情红区，首都努尔苏丹市处于疫情黄区，其他地区均处于绿区。

    卫生部长此前表示，预计疫情的传播从9月份开始有所减少。

    【编译：阿依波塔】




    标签:
    哈萨克斯坦 医疗卫生 黄金储备 新型冠状病毒
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