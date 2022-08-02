哈国将以国家层面组织游行活动纪念阿拉什党人

哈通社/努尔苏丹/8月2日 – 哈萨克斯坦将在国家层面于2022年举办主题为《向阿拉什致敬》的大型游行活动。

哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫8月2日表示，2022年是阿拉什共和国成立的105周年。

作为恢复历史正义的重要行动，为了纪念在前苏联政治大清洗中蒙冤受难的阿拉什先烈，哈国政府将在国家层面举办大型游行纪念活动——《向阿拉什致敬》。

总理表示，他已经指示新闻和发展部会同科学和高等教育部，在其他相关部门的协助下完成对这一活动的筹备组织工作，并及时就相关情况向议会进行报告。

斯马伊洛夫强调指出，从今年年初开始，政府在《为全面恢复大清洗受害者名誉国家委员会下属分委会和工作组工作提供信息支持》的媒体计划框架下，为国家委员会的工作提供了信息方面的积极支持。

国家委员会成员的出行、资料调阅，以及其他工作等都都到了全面的支持，并在媒体公开方面予以了全面协助和公布。

自年初至今，在全国各类媒体上发表了与国家委员会工作有关的1474份信息，其中国家级电视媒体128份，地方电视媒体272份，共和国其他媒体158份，地区其他媒体507份，网络媒体409份。

为国家委员会成员参与各类电视频道的各种电视节目创造了全面的便利条件。

有关前苏联在哈萨克斯坦进行的政治大清洗的纪录片的制作和放映的组织工作也在有条不紊的进行中。

阿拉什党人，是一批二十世纪初期活跃在哈萨克斯坦的进步学者，因其组成的政治党派«阿拉什党»的得名。他们旨在通过教育和工业振兴中亚民族的发展，实现主权独立和民族自由。

阿拉什党人于1917年建立了独立的阿拉什自治共和国，组织政府、军队并颁布共和国法律。该政权后遭苏联入侵，并于1920年被强行解散，除流亡国外的部分成员外，大部分阿拉什党人在苏联政府后来的大清洗中遇害。

哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫2020年11月24日签署发布了《关于全面恢复政治清洗与迫害受害者清誉的委员会》的总统令，成立了全面恢复大清洗受害者名誉国家委员会。委员会的主要目标，是为前苏联时期所有因前苏当局的政治迫害行为而含冤入狱、失去名誉的受难者们洗清罪名，恢复历史正义。

委员会下设11个专项工作组，各负责一个方向的相关工作。

此外，全国各地都建立了全国委员会下属的区域性委员会，开展在各地的工作，其成员由当地政府副职、学者、公众人物和其他组织代表组成。

​委员会成员获准翻阅所有被封存的档案和文件，工作期间将无需执行其原职任务，且薪水和社会福利将得到保留，以保障工作的顺利开展。

【编译：木合塔尔·木拉提】