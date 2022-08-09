哈国一年级新生入学需要买些什么 又要花多少钱？

哈通社/努尔苏丹/8月9日 – 下个月，即9月1日，新的学年就会开启，届时全国将有成千上万的儿童首次踏入校园，开启学生生涯。

新学年之际，学生们以及他们的家长们，自然需要准备各种各样的服装和学习用具，因此商家们也期待着在学年开启之前小赚一笔，目前经营学校用品的商店货架上都摆满了货物。

那么在今年，对于一名刚刚踏入校园的一年级新生而言，哈国家长需要为他/她准备哪些用品，又要为此消费多少金钱呢？

一名一年级新生需要的在校用品都有些什么？首先，他/她需要一套校服，之后是书包和文具、学习用品和练习册。

校服方面，更详细一点的说，家长需要为孩子准备：在校正装、运动服以及与之相搭配的皮鞋、靴子、运动鞋和配饰。

学习用具方面，首先自然最重要的是一个能够装下各类用品的书包。之后，至少需要准备：2 支蓝色钢笔、铅笔、彩色铅笔、橡皮擦、卷笔刀、尺子、铅笔盒、若干笔记本等。

作为美术课程的准备，一年级学生们还需要购买相应的画册、水彩颜料、油漆罐和画笔、水粉、彩色纸板、彩色纸、胶水铅笔、橡皮泥、玩具板、剪刀等。

有些学校还会要求学生购买指定的教科书。

这一系列的东西，都需要家长在开学之前就为孩子们准备好，这当然需要花费一笔不菲的资金。选择从哪里购买，也就成了摆在家长们面前的一个难题了。

对于追求品质且不差钱的家长而言，品牌商店自然是首选，而对于更多的家长来说，相比于昂贵的品牌店，商场或者大型集市或许会是更好的选择。

那么在2022年的新学年，家长究竟要为一个新入学的新生花费多少金钱来准备各类物品呢？通过走访商场和品牌店，我们了解到了当前国内的学生用品行情价格，不用说，今年的价格要比去年高出不少。

比如一件白衬衫的价格，在大型市场或集市上，去年的售价在3000-6000坚戈之间，今年则卖到了4500-12000坚戈。同样的白衬衫在销售统一童装的 ORCHESTRA 商店售价 18,990 坚戈，而在货架上摆满校服的 BearRichi 商店售价 12,000-17,000 坚戈。

如果一条皮带在集市上的价格为 3,000-8,000 坚戈，那么在上述品牌商店中，质量最好的皮带会达到 10,000-14,000 坚戈。

需要注意的是，即使在市场上，一件«土耳其产»白衬衫的价格也不会低于一万坚戈。

女生运动服装的价格普遍在15,000坚戈左右，高档一点的会达到30,000坚戈。而男生西装裤的价格大部分都在25,000多坚戈。

至于鞋子，价格就更高了。作为孩子的父母，自然会希望能够给孩子们购买质量最好的鞋子，特别是平时最常穿着的鞋子或靴子，但这类鞋子的价格自然也不会便宜。一般来说，好一点的皮鞋或运动鞋的价格最低也有20,000万坚戈。 当然，如果不是太在意品质，7~8,000坚戈范围内，也有可选择的余地。

对于学生而言，书包自然是最重要的一项学校用品。一个坚固耐用的书包，可以陪伴学生很长一段时间，而且还能够保护其中的学习用品。据商家们介绍，目前最受欢迎的是自身材料轻便但耐磨损，且具有防潮功能的书包款式。这类书包的价格也各不相同，在集市上，最低的价格在7~8,000坚戈，均价则大约是10,000~14,000之间。而在MARWIN、Detsky Mir等门店，平均质量18,000坚戈，最漂亮最耐用的不低于30,000坚戈。

至于其他一些杂物、文具等，总体花费大约在10,000坚戈左右。

那么一个孩子具体花费了多少钱呢？

在哈通社记者走访过程中，一位市民就分享了她为自己新入学的女儿准备了哪些东西。

«今年衣服变贵了，我们花了50,000坚戈给我即将入学的女儿购买了一整套的校服，包括：一件白色的衬衫、一条裙子、皮鞋，以及外套。我们还需要给她买一套运动服、运动鞋，以及其他的学习用品。»这位市民在接受采访时对记者说。

这位母亲还强调«便宜没好货»。因此她更倾向于从品牌门店而非集市上购买这些产品牌。

总的来说，家长要为一名新入学的孩子花费至少在60,000 ~100,000 坚戈，如果一个家庭同时需要承担2个甚至以上的孩子入学，那花费的金钱就更多了。对于多子女家庭而言，这样的负担显然很大。

目前哈萨克斯坦为有4个孩子的家庭提供的国家补贴为49,100 坚戈，即16.03倍按月计算指数。这显然有些不足，更何况孩子们还有各种日常的消费需要考虑。

在过去，年幼的孩子穿着兄长或姊妹的衣服并不稀奇，但当今这个时代长大的孩子们是不会满足于此的。孩子们了解品牌，也了解流行趋势，同时他们也和成人一样，会想要有体面合适的穿着。为人父母者，自然有责任满足孩子们的期望，为他/她们做好进入校园的准备。只不过，如何确保一个家庭在满足孩子的需求的同时，又不因此陷入债务和生活的困境，或许是当前一些国家机构需要注意的问题了。

值得一提的是，今年哈国教育部修订了相关的补助规则，计划为低收入家庭的子女提供补贴以共买入学需要的用品，预计将有超过40万学生因这一计划受益。

【编译：木合塔尔·木拉提】