瑞士湖泊水位跌至创纪录低点 冰川快速融化

哈通社/努尔苏丹/8月16日 —— 据中新社消息，瑞士媒体报道，受持续炎热干燥的夏季天气影响，瑞士几个湖泊和河流的水位跌至创纪录的低点，高山冰川也在炎热的天气中迅速融化。

据瑞士新闻网站SwissInfo(瑞士资讯)报道，瑞士联邦环境办公室15日称，该国东部、中部和南部地区的湖泊水位创下了罕见的历史新低点；莱茵河和罗伊斯河的水位也达到有史以来的夏季最低点；被誉为“欧洲水库”的瑞士地下水位已远远低于平均水平。

专家警告称，受高温天气影响，该国河流水温过高，一些鱼类种群或面临危险。

另据欧洲新闻媒体TheLocal.ch12日报道，瑞士的高山冰川也在炎热的天气中迅速融化。

报道称，瑞士滑雪度假胜地“冰川3000”11日在一份声明中表示，自罗马时代以来，覆盖着Scex Rouge冰川和Tsanfleuron冰川之间的瑞士山口的冰层将在几周内完全融化。

此外，冰川融化也导致埋在冰层中数年甚至数十年的物体重新出现。

该媒体报道称，上周，在瑞士阿莱奇(Aletsch)冰川上发现了一架1968年在阿尔卑斯山坠毁的飞机残骸。