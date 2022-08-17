欧盟就伊核谈判伊方回复与美方等磋商

哈通社/努尔苏丹/8月17日 —— 据新华社报道，欧盟发言人娜比拉·马斯拉利16日说，欧盟已收到伊朗就恢复履行伊朗核问题全面协议的最新草案所做答复。欧盟评估伊方答复的同时，正与协议其他相关方和美国方面进行磋商。

马斯拉利没有说明欧盟可能予以回应的时间。

-我现在只能确认，欧盟昨晚收到伊朗方面的答复。欧盟正审视（这一答复），并与伊核协议其他相关方和美国磋商后续事宜。

伊方答复的内容未对外公开。据伊朗伊斯兰共和国通讯社16日报道，伊美在3个问题上存在分歧，美方已经口头接受伊方所提两项要求，伊朗则坚持要求将其纳入案文。

伊朗外长侯赛因·阿米尔－阿卜杜拉希扬说，伊朗已表现出足够灵活性，轮到美国表现出灵活性了。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制核计划，换取联合国、美国和欧盟解除制裁。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，重启并追加一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

2021年4月起，伊核协议相关方在奥地利首都维也纳举行多轮会谈，讨论美伊恢复履约问题，美国间接参与谈判。谈判今年3月开始一度中断。本月初，最新一轮会谈在维也纳举行，欧盟8日向谈判参与方提交了一份关于恢复履行伊核协议的“最终文本”，期待各方对这一文本做出政治决定。