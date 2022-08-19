日政府拟向乌克兰避难民众再发放半年生活费

哈通社/努尔苏丹/8月19日--据共同社报道，有关向因俄乌冲突逃到日本的无依无靠避难民众发放生活费的支援措施，政府拟将实施时间在目前的6个月基础上延长约6个月（180天）。俄乌冲突爆发已近半年，避难生活很可能长期化，继续提供支援成为探讨课题。预计政府最快9月正式敲定此事。

据相关人士透露，由于从9月下旬起，6个月生活费发放期限将依次到期，以出入国在留管理厅为中心，政府探讨了应对方法。6月28日内阁会议决定再从本年度预备费中支出约19亿日元用于支援避难民众的生活，延长发放所需款项将来自于此。

据入管厅消息，截至8月16日，共接纳了乌克兰避难民众1736人。其中，截至14日，入境时没有亲属和朋友等身份保证人的有152人。入管厅没有透露发放生活费的人数，但判断是否发放时也会考虑即使有朋友也可能因长期避难而难以接受援助等个别情况。实际发放的人数可能超过152人。

入管厅为无依无靠避难民众和愿意接纳的地方政府、企业进行配对。避难民众迁至地方政府和企业提供的公营住宅和宿舍等之后，政府向12岁以上的人发放每天2400日元的生活费，向12岁未满的人发放每天1200日元的生活费。除此之外，迁往接纳地点时，作为购置物品的补贴，向16岁以上的人发放16万日元，向16岁未满的人发放8万日元。