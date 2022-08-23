俄罗斯车市的变化会如何影响哈萨克斯坦？

哈通社/努尔苏丹/8月23日 – 在俄罗斯信息空间中，《如何在哈萨克斯坦购买汽车》的文章数量不断增加，而该国的中间商们也在为有这种需求的俄国公民提供各种帮助。

据统计分析网站finprom.kz数据，与2021年1~6月相比，2022年上边年俄罗斯汽车制造业轻型汽车产量下滑了61.8%。其中，俄罗斯国产品牌汽车的产量下滑7.65万辆，外国品牌汽车的产量下降20.27万辆。

与此同时，该国上半年轻型汽车销量同步下滑了55.6%。

由于俄乌冲突的爆发，许多国家队俄罗斯采取了经济制裁措施，这显著地影响了俄罗斯的社会经济状况。就在3月初，多家大型跨国汽车制造企业（如大众和雷诺）暂停了在俄罗斯的生产业务。此外，丰田和现代等亚洲企业在圣彼得堡的生产线，目前也处于停工状态。

众多汽车企业从俄罗斯的离开和停工，也必然将明显的影响到哈萨克斯坦的汽车市场。

例如，2022年1~6月份，从俄罗斯向哈萨克斯坦出口的轻型汽车数量仅为5400辆。分项统计数据显示，从俄罗斯进口的各品牌车辆中，雷诺的数量减少了7.6倍，马自达减少了2.8倍，丰田减少了2.6倍，大众减少了2.1倍，三菱减少了2.1倍，尼桑减少了42.4%。至于斯柯达，今年则压根没有从俄罗斯进口一辆。

不过，从俄罗斯进口的哈弗汽车数量有显著地增加。

尽管遭到了供应链中断和零部件的缺失的风险影响，但在报告期内，哈萨克斯坦轻型汽车的销量也仅下滑了8%。

今年1~6月全国共销售轻型车辆5.19万辆。

从销售占比来看，哈萨克斯坦国产汽车的市场占有量在一年当中从62.7%增加到了75.9%。

在俄罗斯信息空间中，《如何在哈萨克斯坦购买汽车》的文章数量不断增加，而该国的中间商们也在为有这种需求的俄国公民提供各种帮助。

俄罗斯是一个拥有6400万辆汽车的巨大市场，该国车市每年对新车的需求达到了150万。而哈萨克斯坦全国轻型汽车保有量相比之下仅为450万辆，其中新车仅100万辆。在这样的背景下，哈萨克斯坦生产的新车很可能会非常迅速的被俄罗斯买家«买断»。

【编译：木合塔尔·木拉提】