哈国是独联体中出租车里程价格第二高的国家

哈通社/努尔苏丹/8月26日 – 哈萨克斯坦出租汽车里程价格一年内上涨了11%。

据统计分析网站Energyprom.kz发布的一项分析报告显示，在全球105个国家当中，哈萨克斯坦的出租汽车里程价格处于«最便宜TOP15»行列。

具体而言，哈国出租汽车的里程价格为每公里0.35美元，在价格费用由低至高排列的榜单上位居第13位。

不过，在独联体国家当中，哈萨克斯坦的出租汽车里程价格仍属于较高水平。

独联体国家当中，出租车里程价格高于哈国的仅有阿塞拜疆，该国价格为每公里0.59美元。

白俄罗斯和乌兹别克斯坦的出租车里程价格为每公里0.2美元，乌克兰和摩尔多瓦为每公里0.22美元，亚美尼亚为0.25美元，俄罗斯为0.3美元。

全球范围内，出租车里程价格最便宜的是巴基斯坦，每公里仅0.19美元。

最贵的则是瑞士，每公里要价4.02美元。

网站数据还显示，哈国两大城市努尔苏丹和阿拉木图是出租汽车行业最发达的地区，这两座城市的出租车营业收入在今年分别达到了6.4亿坚戈和4.3亿坚戈。

与此同时，今年7月份，哈国国内的出租车里程价格同比上涨了10.5%。

其中突厥斯坦州、阿拉木图州和阿特劳州的涨幅最大，分别为28.2%、28.1%和19%。

【编译：木合塔尔·木拉提】