国务顾问谈总统国情咨文将包括的主要内容

哈通社/努尔苏丹/8月31日 – 哈萨克斯坦国务顾问叶尔兰·卡林表示，托卡耶夫总统将于明天（9月1日）在上下两院联席会议上发表的国情咨文，将以近期国家社会经济发展的方向为主要内容，并对2021年国情咨文当中制定的相关任务的落实情况进行总结。

叶尔兰·卡林表示，去年国情咨文设置的任务共有103项，其中绝大部分都得到了妥善的实施，剩余的一部分任务也在总统办公厅的监督下执行当中。

国务顾问还对其中一些已经得到有效落实的工作细节情况进行了介绍。

据其透露，相关工作中最重要的一项便是提高文史领域工作人员的工资待遇，分阶段在2025年前实现20%的提升。

此外，还包括：将最低工资标准提升至6万坚戈，并将其从税务、社会和其他领域计算指数当中移除；制定了至2025年前，完成1000所学校建设的路线图；在《光明土地》计划框架下支付了2万多笔低息购房贷款（总额2300亿坚戈）等等。

国务秘书表示，期间哈国通过了旨在保障人民生命健康财产安全的一系列措施，特别是《生物安全法》的通过，为建立有效的体系来对抗生物安全领域的威胁问题提供了可能。并且，医疗领域还确保了国民能够获得在世卫组织得到认证的各类疫苗。

叶尔兰·卡林强调指出，在政治改革和保障人权领域的一系列工作，都得到了有效地实施。为了加强人权保护体系和确保法治，哈萨克斯坦扩大了检察官的权限，使其能够对重大案件开展调查。

目前，执法机构正在就金融诈骗案件制定一项联合行动倡议。

立法机构通过了包括发展教育、资产市场和其他诸多领域的法案，并通过了哈萨克斯坦共和国至2025年区域发展计划和2022~2026年反腐败政策概念等。

国务顾问说：

- 这一切都只是总统2021年国情咨文中涉及的一小部分内容。

叶尔兰·卡林表示，相关工作将在未来得到继续执行，这一系列直接影响国家稳定持续发展的举措，将是未来全新改革的基础。

【编译：木合塔尔·木拉提】