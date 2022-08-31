世界气象组织预测本世纪首次“三峰”拉尼娜现象

哈通社/努尔苏丹/8月31日 —— 据联合国新闻处消息，世界气象组织的最新通报，旷日持久的拉尼娜事件很可能至少持续到年底，成为本世纪首个“三峰”拉尼娜现象，连续跨越北半球的三个冬季，同时也是南半球的三个夏季。

世界气象组织的《厄尔尼诺/拉尼娜最新通报》预测：目前的拉尼娜现象将在未来6个月内持续，2022年9-11月有70%的可能性，但将在2022年12月-2023年2月逐渐下降至55%。这次拉尼娜现象始于2020年9月。

2022年7月中旬至8月中旬，随着信风增强，热带太平洋地区的拉尼娜条件有所加强，影响了气温和降水型态，加剧了世界不同地区的干旱和洪水。

气候变化背景下的拉尼娜现象

拉尼娜现象指赤道太平洋中部和东部洋面温度的大尺度降温，并伴有热带大气环流（即风、气压和降雨量）的变化。这一现象对天气和气候的影响通常与厄尔尼诺相反，厄尔尼诺是厄尔尼诺南方涛动的温暖阶段。

然而，现在所有自然发生的气候事件都是在人类引起的气候变化背景下发生的，人类引发的气候变化使全球温度上升，加剧了极端天气和气候，并影响了季节性降雨和温度模式。

世界气象组织秘书长塔拉斯表示，“连续三年出现拉尼娜现象是非同寻常的。其降温影响暂时减缓了全球气温的上升，但不会阻止或逆转长期变暖的趋势。”

非洲之角和南美洲南部持续严重的干旱显示出拉尼娜现象的特征，东南亚和澳大拉西亚的降雨量也高于平均水平。很不幸，这份新的《拉尼娜最新通报》证实了区域气候预测，即非洲之角的毁灭性干旱将恶化，影响到数百万人。

全球季节性气候展望

世界气象组织指出，厄尔尼诺和拉尼娜是地球气候系统的主要驱动力，但不是唯一的驱动力。

尽管赤道中部和东部太平洋存在持久的拉尼娜现象，但今年9-11月的气温预测的趋势仍是其他地区的海面温度普遍高于平均水平。这将促使北半球大部分地区等陆地地区的气温高于正常水平。

而降水预测与拉尼娜现象的典型降水影响相似。

塔拉斯表示，世界气象组织将不断向人道主义部门提供定制信息，并向农业、粮食安全、卫生和减少灾害风险等敏感部门提供支持。该组织还在努力实现这样一个目标，在未来五年内，人人都应有机会获取早期预警系统的信息，以保其免受与天气、气候和水相关危害的影响。