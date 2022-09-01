托卡耶夫总统：国家将为每个人提供平等的机会并建立正义

哈通社/努尔苏丹/9月1日--哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在9月1日举行的议会上下两院联席会议上发表了国情咨文。

总统在发表的国情咨文中表示，哈萨克斯坦将从根本上改变公民-企业-国家之间的关系，国家首先将为每个人提供平等的机会，并建立正义。

-我们很清楚经济中存在的问题。例如，我们仍然依赖原材料，劳动生产率低，创新不足。不是每个公民都能享受到国家收入的好处。 当然，所有这些都是复杂的问题，但也有具体解决方法。-总统说。

在这方面，总统指出，将停止国家基金的低效支出。

-这是一个非常重要的问题。我们将把基金的资金用于发展急需的基础设施和资助对国家非常重要的项目。 应尽可能简化预算流程，并允许国家机构保留未使用的资金，下一年继续使用。通过这种方式，他们可以摆脱将资金退回预算的低效程序。 同时，应实施与预算相关的风险管理制度，该制度还应适用于准公共部门。-国家元首说道。

总统表示，宪法改革是朝着创建新的、公正的哈萨克斯坦迈出的重要一步。

-今年我们进入了一个新阶段，哈萨克斯坦公民在全民公投中支持了政治现代化方向。宪法改革是朝着创建一个新的、公正的哈萨克斯坦迈出的非常重要的一步。国家的政治改革应该伴随着经济变化。 我们将从根本上改变公民-企业-国家之间的关系。 国家首先为每个人提供平等的机会、建立正义，并保证社会服务的高质量水平。

总统介绍说，国家还将为社会弱势群体提供帮助。

-我们还将为残疾人提供帮助，将任命直属总统的监察员。国家支持经济自由，但也保护群众免受市场不稳定影响，并尽可能发展中小企业。-托卡耶夫总统说道。

根据早前报道，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫9月1日主持召开议会上下两院联席会议，宣布第七届议会第三次会期正式开始。

【编译：阿依波塔】