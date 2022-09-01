国家基金年收益的一半将直接支付给每一个哈国未成年人

哈通社/努尔苏丹/9月1日 – 从2024年开始，哈萨克斯坦国家基金每年投资收益的一半将被支付给所有未满18周岁的哈国公民的个人账户。

哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫9月1日出席议会上下两院联席会议，并发表年度例行国情咨文。国情咨文主要涉及国家社会经济发展情况。

托卡耶夫总统在国情咨文中表示，作为构成国家的基本单元，我国的每一个家庭都应该能够直接的从国家财富中受益。

出于这一目的，托卡耶夫总统提出了一项新的计划，即《国家基金——面向儿童》项目。

根据这一项目，哈萨克斯坦所有未成年儿童都将获得一个个人账户，国家基金将会将其每年投资收益的50%打入这些账户当中。年满18周岁后，公民即可解锁这一个人账户，并可以将这一账户中累积的资金，用于购买住房和获得教育。

托卡耶夫总统说：

- 相信这笔资金将成为年轻一代成年之路的坚定基石。而且，通过这一方式，国家基金也将名副其实的成为全民的财产，为国民的利益服务。

根据总统的要求，这一项目将于2024年1月1日起正式施行。

托卡耶夫总统在国情咨文中还表示，从2023年1月1日起，国家为新生儿支付的育婴补贴年限，也将由当前的1年，延长至1年半，即在儿童年满1岁6个月前，家长每月可从国家预算中获得育婴补贴。

值得一提的是，国家社会保险基金通过计算怀孕妇女职工的平均工资，为其发放生育津贴，生育津贴分为妊娠期间的一次性补助以及生产后的每月补助。

【编译：木合塔尔·木拉提】