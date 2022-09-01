美国人均预期寿命两年减少近三岁 降幅创二战后新高

哈通社/努尔苏丹/9月1日 —— 据新华社消息，美国疾病控制和预防中心8月31日发布报告说，2021年美国人均预期寿命较前一年缩短近1岁。美联社说，2020年至2021年间，美国人的预期寿命缩短了近3岁，而上一次出现如此降幅还是在第二次世界大战期间。

美疾控中心说，美国的人均预期寿命在新冠疫情暴发前多年呈上升趋势，但疫情暴发后开始下滑，2019年人均预期寿命为78岁10个月，2020年缩短至77岁，2021年进一步减至76岁1个月。

依照美疾控中心说法，这很可能是自上世纪60年代以来美国人均预期寿命首次出现连续两年缩短。

人均预期寿命指的是当年出生的婴儿，结合当年死亡率，预期可以生存的平均年数。美国北卡罗来纳大学研究人口健康模式的研究员罗伯特·赫默说，它是美国”人口健康的最基本指标“。

美疾控中心认为，导致美国2021年人均预期寿命缩短的最主要原因是新冠疫情。尽管当时疫苗已经普及，但新的变异毒株导致住院和死亡病例大幅增加。其他原因包括滥用药物、心脏病、自杀和慢性肝病，这些是美国长期存在的情况。

-这是一个悲惨的情况，以前就不好，以后会更差。-宾夕法尼亚大学人口统计学家塞缪尔·普雷斯顿说。