哈萨克斯坦医疗列车护助号抵达突厥斯坦州

哈通社/努尔苏丹/9月2日 – 正在进行全国巡回的医疗列车«护助（Жәрдем）»号2日抵达突厥斯坦州。

据卫生部消息，配备有先进医疗设备和优秀医护人员团队的«护助（Жәрдем）»号医疗列车，将在突厥斯坦州境内逗留1个月的时间。

在这一个月内，列车将前往突厥斯坦州16个偏远乡村地区居民点进行停靠，并为当地居民提供免费的医疗服务。

每个居民点的停靠时间为2日。

预计将接待大约1万多民当地居民。

在此之前，«护助（Жәрдем）»号完成了在克孜勒奥尔达州的医疗服务任务，为总计7492名居住在克孜勒奥尔达州偏远乡村居民点的居民提供了初级医疗保健服务，其中37%为儿童。

哈萨克斯坦于2009年开始实施医疗列车全国巡回诊疗服务项目，2019年因新冠大流行而被暂停。该项目为许多处于偏远地区，因前往县、州中心医院就诊需要长途跋涉因此常常无法进行及时诊断和延误病情治疗的患者带来了福音。

今年卫生部重启了这一项目，并派出了两列医疗列车。

这两列医疗列车分别为«护助（Жәрдем）»号和«哈萨克斯坦保健（Саламатты Қазақстан）»号。其中，护助号医疗列车于5月23日发车，运行至11月6日，巡回线路将覆盖克孜勒奥尔达州、西哈州、阿克托别州、阿特劳州、曼格斯套州、突厥斯坦州、江布尔州的80个偏远地区居民点；而哈萨克斯坦保健号于6月20日发车，运行至11月2日，巡回线路将覆盖阿拉木图州、东哈州、巴甫洛达尔州、北哈州、阿克莫拉州、库斯塔奈州和卡拉干达州的67个偏远地区居民点。

两列医疗列车所经停的居民点常住总人口约为6万人。而两列医疗列车可总计为10万人次患者提供全面体检，为1.8万人次患者提供短期诊疗，列车内的手术室可开展1200次常规外科手术，并为至少8000人次提供牙科诊疗。

卫生部在两列医疗列车上部署的医疗团队均为经验丰富的医护人员，其专业内容涵盖了治疗师、儿科医生、心脏病医生、神经科医生、眼科医生、妇科医生、外科医生、泌尿科医生、乳房科医生和牙医。在今年的医疗列车中还新增加了心理学医生和皮肤科医生。

医疗列车上配备的专业设备均进口自日本和德国。

【编译：木合塔尔·木拉提】