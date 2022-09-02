哈国产生物乙醇在国际市场的地位不断提升

目前，哈国在生物乙醇行业面临着巨大的机会。欧洲国家对该产品的需求旺盛。他们已经密切关注哈萨克斯坦并准备合作。非政府组织»BioOperations»负责人叶甫根尼·科林透露，来自欧洲的代表已经抵达哈萨克斯坦，他们考察了生产情况，生产原料。生物乙醇是一种可再生的环保燃料来源，其消费量在世界范围内每年都在增长。生物乙醇的生产符合哈萨克斯坦向«绿色经济»过渡的概念。此前，该企业履行了与比利时的合同，现在已经与英国签订了一项合同，也是大合同。值得一提的是，与美国、巴西和欧盟的生物乙醇上产企业相比，哈萨克斯坦主要使用小麦，而非玉米生产乙醇，因此在成本较高。哈国生物乙醇的优势在于相比巴西和美国而言，与欧洲之间的运输成本较低。鉴于欧洲使用生物燃料的标准正在不断提高，从而减少对精炼产品的依赖，哈萨克斯坦在这一市场的前景是可观的。现在，企业的主要困难可能是由于俄乌冲突，设备供应困难（通常是在西方国家购买）。除了出口导向外，国内制造企业也准备着眼本国市场。通过市场的报价，可以发现生物燃料的市场价格远高于煤油基乙醇。随着各国继续努力按照国际目标减少排放，对生物燃料的需求正在迅速增长。据阿格斯生物燃料机构称，欧洲致力于减少温室气体排放。企业有义务在运输行业和锅炉房中增加液体生物燃料的份额。德国议会5月决定计划从2023年起禁止使用棕榈油为原料的生物燃料。法国、奥地利和荷兰已经通过法律，从2022年起禁止将这种原料用于生物燃料生产。专家还指出，在欧洲，生物燃料的价格将保持稳定，尽管某些类型的生物燃料仍有可能供不应求。鉴于以上情况，生物乙醇等深加工产品的收益增长1.4倍成为可能。例如，一吨小麦的成本为9万坚戈，而小麦制成的«生物乙醇»价格超过13.4万坚戈。显然，随着欧洲生物燃料价格的上涨，哈萨克斯坦生产和出口生物乙醇具有可观的前景预期。