哈萨克斯坦将引进新的签证种类

哈通社/努尔苏丹/9月7日--国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在1日发表的国情咨文演讲中，就提高移民政策有效性提出一揽子措施。为落实这些措施，计划在未来5年新移民政策理念框架内，为来哈外国人提供基于特殊技能和投资的特别签证。

为落实国家元首下达的任务，计划在新方案框架下设立人才引入机制，为哈萨克斯坦吸引100名紧缺和热门专业领域优秀外国专家。

知识转化和培训哈萨克斯坦生产线人才，将成为这些专业人士首要任务。

为此，将推出附有居留许可的特殊技能签证，并将不断更新用于培训哈萨克斯坦高素质人才的特殊技能评级（含稀缺职业和专业）。

与此同时，新方案将对商业移民方式做出调整。

鉴于经济合作与发展组织成员国经验，建议重新评估向哈萨克斯坦经济一次投资30万美元的外商获得投资和商务签证的条件。

投资签证持有人可获得为期10年的居留许可，并有机会注册企业、拥有财产、完成金融交易。

这使得每年为哈萨克斯坦、特别是为创意产业发展领域吸引100名外国实业家和投资者成为一个更加现实的目标。

此外，为发展教育移民，方案设想如下：

-通过让领先的外国教育机构参与学术流动计划并进一步发展双学位教育实践，加强本国教育基础设施；

-引进100名热门专业领域优秀教师和热门技术领域学者。

外国学者和教师将获得长期《科学教育签证》（最长10年），这使得他们有权获得居留许可，并随后加入哈萨克斯坦公国籍。

实现这一战略任务，将提高国内高校和科学机构声誉，提高公民知识素质和创作潜能，并为人力资本的创新发展创造条件。

【编译：阿遥】