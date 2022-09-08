哈中两国举行首届边境合作友好对话线上会议

哈通社/努尔苏丹/9月8日 -- 在哈萨克斯坦驻华大使馆的组织下，2022年9月8日以线上方式举行了首届《哈中边境合作友好对话》，旨在加强哈萨克斯坦4个州（阿拜州、热特苏州、阿拉木图州、东哈萨克斯坦州）与新疆维吾尔自治区的合作。

阿拜州州长努尔兰·乌兰哈耶夫、阿拉木图州州长玛拉特·苏勒坦哈兹耶夫、东哈萨克斯坦州州长达尼亚勒•阿赫梅托夫、杰特苏州州长贝布特·伊萨巴耶夫、新疆维吾尔自治区党委书记马兴瑞、新疆人民政府图艾尔肯 · 吐尼亚孜以及哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特·努雷舍夫和中国驻哈大使张霄出席了活动。努雷舍夫大使在致欢迎辞中指出，地区间合作是哈中经贸合作取得成功的重要组成部分之一。因此，哈萨克外交官特别强调进一步加强在贸易、生产过程区域化、粮食安全、引进先进技术以及开发过境运输潜力等领域的跨境合作的必要性。此外，为给两国贸易注入新的动力，哈萨克斯坦大使提议在所有哈中边境口岸加快开通«绿色通道»的务实工作。每位州州长都向活动参与者介绍了他们所在地区的投资和旅游潜力。哈萨克斯坦州长们和新疆维吾尔自治区领导指出了不仅在经贸、过境运输领域，而且在文化和旅游等重要领域进一步深化互利合作都具有巨大潜力。活动最后，举行了哈萨克斯坦四个州与中华人民共和国新疆维吾尔自治区建立友城意向书签字仪式。