哈萨克斯坦外长在沙特阿拉伯举行一系列双边会谈

哈通社/努尔苏丹/9月9日--哈萨克斯坦政府副总理兼外交部部长穆赫塔尔·特列吾别尔德对利雅得市进行的工作访问框架下，与沙特阿拉伯投资部部长哈立德·本·阿卜杜勒阿齐兹·法利赫和沙特阿拉伯商界代表举行了一系列会谈。

会谈期间，双方讨论了哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫此前对沙特阿拉伯进行正式访问期间达成的协议的执行情况，以及加强双边经贸和投资合作关系问题。

与沙特阿拉伯投资部部长哈立德·本·阿卜杜勒阿齐兹·法利赫举行的会谈期间，哈外长指出了哈克斯坦和沙特阿拉伯之间贸易、经济和投资合作的积极动态，并表示哈萨克斯坦有意与沙特投资者在石化、绿色能源开发、冶金矿产、农产品深加工等领域开展互利合作。

在与全球最大的石化生产商沙特基础工业公司（SABIC）领导层举行会谈期间，双方讨论了在化学、油气化学和化肥生产领域实施投资项目的前景。

与Maaden公司经理罗伯特·威尔特举行的会谈中，与会人员讨论了投资合作机会。 作为世界第十大矿业公司，该公司生产黄金、磷酸盐、铝土矿、铜等。谈到开发自然资源和采矿及冶金综合体合作前景的哈外长呼吁矿业公司与哈萨克斯坦开展合作。

此外，外长还与阿吉兰兄弟控股集团领导层举行了会谈，双方就哈萨克斯坦农业领域项目的实施，以及能源和冶金综合体领域的合作进行了讨论。

【编译：阿依波塔】