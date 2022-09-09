中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    17:45, 09 9月 2022 | GMT +6

    哈萨克斯坦或将成立进口信贷署

    None
    哈通社/努尔苏丹/9月9日--贸易和一体化部拟定了《关于出口信贷署》法案。讨论过后，该法案将提交马吉利斯（议会下院）审议。

    据悉，该法案界定了出口信贷机构的法律地位、运作流程、宗旨、任务和权限，以及在发展和促进国内非原材料出口领域与国家机构、商业实体互动的程序。

    按照法案，出口信贷署将履行以下职责：

    -通过对国内出口商和国外买主达成的出口交易实行自愿保险，促进非原材料类商品（劳务，服务）出口；

    -为国内出口商和购买其非原材料类商品的国外买主提供融资时，通过二级银行和金融机构、哈萨克斯坦发展银行、工业发展基金等风险保险保障出口融资；

    -根据自愿保险条款，通过哈萨克斯坦和国外保险组织或其他出口信贷机构风险再保险，以扩大对国内出口商的资金支持；

    -为国内出口商、进口商或金融机构、国外承包商、非原材料类商品订购商提供出口交易担保；

    -通过向二级银行和金融机构有条件地投放资金，为出口提供预融资，促进非原材料类商品出口；

    -为投资国境内从事投资的哈萨克斯坦居民提供投资保险；

    -为非原材料类商品出口提供信息服务支持，以提高国内出口商竞争力；

    -参与实施有利于共和国经济稳定发展的工业创新项目，以及其它任务。

    【编译：阿遥】


    标签:
    投资 金融 贸易 进出口 黄金储备
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!