政府总理指示加紧制定水利发展新规划

哈通社/努尔苏丹/9月9日--政府总理阿里汗·斯马伊洛夫9日主持召开水利委员会工作会议，审议了水利事业综合发展规划。

生态、地质和自然资源部部长塞热克哈里·布列克舍夫表示，为落实国家元首国情咨文中部署的任务，正在制定水利事业发展三年规划。

按照规划：

-已着手制定新的水法典;

-拟加强哈萨克斯坦在跨境河流问题谈判中的立场；

-拟批准水资源管理体系发展方案（2023-2030）。





此外，将建立农业节水激励机制，促进水利基础设施现代化，推进水库建设，发展干渠和跨生产单位灌溉水渠数字化统一核算系统。

同时，加强哈萨克水资源研究所，并将其建设成为水资源问题行业研究中心，培养水利事业短缺人才也在计划之中。政府总理对此表示支持，并指出保质保量落实各项工作的重要性。





阿里汗·斯马伊洛夫同时指示加紧制定新的水利事业发展规划，并于今年11月提交审议。

政府总理指出，要建立节约用水有效激励机制，分阶段落实水库技术改造和扩建任务。加强水资源管理数字化和自动化有着重要意义。因为这是提高行业工作效率最主要的途径之一。





与会者还讨论了就恢复阿克托别州、江布尔州和突厥斯坦州灌溉系统同欧洲复兴开发银行合作实施联合项目的关键问题。

【编译：阿遥】