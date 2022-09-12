南南合作日：联合国秘书长强调团结互助

哈通社/努尔苏丹/9月12日 —— 据联合国新闻处消息，9月12日是联合国南南合作日。秘书长古特雷斯在一份声明中指出，在这个充满前所未有的挑战和动荡的时代，解决问题的办法在于团结互助。

国家间团结的最佳范例

中国帮助乌干达提高农民的抗灾能力和生计；古巴为西非抗击埃博拉病毒提供了支持；墨西哥在玉米产品多样化方面的经验助力改善了肯尼亚的卫生和营养状况；以及哥伦比亚同中美洲国家分享了减少饥饿的战略知识。

以上不过是有关南南合作的几个为数不多的案例。

南南合作是全球南方人民和国家团结一致的表现，有助于这些国家的国民福祉、其国家和集体的自力更生，有助于实现包括2030年可持续发展议程在内的国际商定发展目标。

古特雷斯强调说：

-南南合作和三方合作对于发展中国家减缓和适应气候失调、应对全球卫生危机（包括新冠疫

情后复苏）以及实现所有17项可持续发展目标至关重要。

分享解决方案

鉴于大流行病后的形势、俄乌冲突造成的政治经济危机和气候变化，南方国家虽然得到了北方国家、国际金融机构、私营部门、智囊团和其他利益攸关方等合作伙伴的支持，但还应加强南南和三方合作。

秘书长表示，在此艰难时期，团结互助这个南南合作的柱石再次显示出对发展中国家的重要性。

他强调，由南方主导的发展解决方案得到广泛分享非常重要。南南合作和三方合作必须在应对我们的共同挑战方面发挥越来越大的作用。

弥合不平等现象

古特雷斯同时指出，这并不能免除较富裕国家与发展中世界进行建设性合作的责任，特别是为减少国家之间和国家内部日益严重的不平等而开展合作。

他鼓励所有国家和社会加倍合作，搭建桥梁，为所有人创造一个公平和可持续的未来。

秘书长表示，南南合作和三方合作还必须处于全球强劲复苏准备工作的中心位置。

-世界需要全球南方的全力推动与合作，共同建立更有韧性的经济与社会，落实可持续发展目标。-他说。

南南合作：历史的产物

联合国南南合作的历史可以追溯到1949年，当时经济及社会理事会设立了首个联合国技术援助项目。1965年，创建了联合国开发计划署。

1974年，联合国大会批准“在开发署内设立一个特别股，以促进发展中国家之间的技术合作”。这就是南合办的萌芽，南合办后来是协调全球和联合国系统内部南南合作和三角合作的主要机构。

过去20年间，世界发生了重大的经济和政治转型。特别是在南方，上述变化比世界历史上任何类似时间跨度内所经历的转变都更为迅速。南方国家之间以及南北国家之间的关系进入了全新的层面。目前，与南北问题相比，一些关键问题，如环境和气候变化、能源和粮食安全、全球贫困、增长与平等之间的关系、移民等，更具全球化性质。

许多南方国家已经积累了强大的金融和技术能力。它们开始以优惠和非优惠条件，把这类资源的一部分转让给其他南方国家，以期包容性地管理全球问题，更为广泛地扩大全球化的利益，创造新市场，为可持续的经济增长奠定更为广阔的基础。

上述所有努力都在联合国大会通过的《2030可持续发展议程》中得到再次确认和扩充。

2022年联合国南南合作日将举办高级别纪念活动，这将是一个契机，让我们庆祝和反思南南和三方合作对于形成紧急发展解决方案的作用以及我们的倡导和承诺。