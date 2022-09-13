哈萨克斯坦总统和罗马教宗同公民社会与外交使节代表举行会谈

哈通社/努尔苏丹/9月13日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫和罗马教宗方济各13日同公民社会和外交使节代表举行了会谈。

托卡耶夫总统指出，今天对哈萨克斯坦来说是历史性的一天。

-罗马教宗首次对哈萨克斯坦进行使徒之行。此外，今年也是哈萨克斯坦与梵蒂冈建交的30周年。您的访问恰逢该纪念日。我们高度重视该访问。因为，今天的会谈将双边各领域合作关系提升至新的水平。-总统说。

托卡耶夫高度评价了罗马教宗为人类福祉所做的不懈努力。

-您在人类历史的转折期到访了哈萨克斯坦。我相信是时候让不同文化和宗教的代表展现智慧和力量，将人们聚集在一起，实现和平、社会和谐和相互支持。-他说。

托卡耶夫总统指出，哈萨克斯坦在独立30年里本着“多元一体”的原则，形成了自己的民族与宗教和谐模式。

-当前，中亚国家当中，大多数天主教信徒生活在哈萨克斯坦。基督徒与其他信徒一起，为建立一个宽容和相互尊重的公正哈萨克斯坦做出了巨大贡献。-总统说。

托卡耶夫表示，2003年以来举行世界和传统宗教领袖大会是哈萨克斯坦为确保世界和谐与对话所做努力的体现。

-我坚信，只有通过对话、人们之间的情谊和尊重才能为和平共处和宽容铺平道路。同时，我高度赞赏教廷为大会工作做出的不可估量的贡献和广泛支持。-他说。

罗马教宗表示，为寻求对话和团结，他作为和平使者访问了这里。

-哈萨克有句俗话：“繁荣在于团结”。这无疑在任何地方，尤其是在这里是一个重要的概念。贵国约有150多个民族和80多种语言。这些具有不同历史、文化和宗教传统的民族共同建立了令人难以置信的和谐关系。这也让哈萨克斯坦成为一个独特的多民族、多文化、多信仰的地方。不愧为国家的特殊名称——相遇之地。-方济各说。

罗马教宗对哈萨克斯坦废除死刑表示支持。他认为，这证实了人类生命对于每个人都有希望的权利的价值。

罗马教宗呼吁在当前地缘政治紧张局势背景下为支持开展对话做出外交努力。

-是时候学会不将冲突升级，停止加剧相互之间的对立。我们需要能够促进各国人民相互了解和对话，重振“赫尔辛基精神”，并努力加强多边主义，为下一代创造一个稳定与和平的世界的国际领导人。对此，需要每个人的理解、宽容和对话。-他说。

方济各高度评价了哈萨克斯坦在裁军、核武器不扩散、经济脱碳和替代能源投资领域的努力。

-随着宗教间对话的建立，这一切都是人类共同未来的希望种子。-他说。

最后，罗马教宗感谢哈萨克斯坦总统的热情接待，并祝愿哈萨克斯坦和平团结。而哈萨克斯坦总统感谢罗马教宗的美好祝愿和对哈萨克斯坦的尊重。

【编译：小穆】