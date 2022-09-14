爱资哈尔大伊玛目：全球灾难皆因人的自私自利而成

哈通社/努尔苏丹/9月14日--在第七届世界和传统宗教领袖大会上，爱资哈尔大学大伊玛目艾哈迈德·塔伊布呼吁人们认真思考全球性灾难根源。

-世界暂未从对新冠病毒的恐惧中走出来。因为，其他大流行病和灾难接踵而至。这些自然、政治和经济灾难，皆由人类自私自利而成。灾难使人们疲敝不堪。大约在1500年前，尊贵的《古兰经》提到了这两种现象及其后果。-爱资哈尔大学大伊玛目。

他为此列举了一些事例。

-我们注意到，全球变暖、森林火灾、城市内涝、洪水泛滥、河流干涸以及物种灭绝等自然灾害和气候异常，使人类感觉到了恐惧。我们不应忘记，这些灾难皆由人的贪欲、草率和对别人的冷漠造成的。-大伊玛目说。

第七届世界和传统宗教领袖大会14日在首都努尔苏丹市独立宫开幕。

本届大会的主题是《后疫情时代世界和传统宗教领袖在人类社会和精神发展中的作用》。来自全球50多个国家100多个代表团，包括伊斯兰教、基督教、佛教、犹太教、印度教、道教、琐罗亚斯德教、神道教的代表，以及政治人士和社会活动家、国际组织代表等将出席本届为期两天的会议。

罗马教宗方济各、爱资哈尔大伊玛目哈迈德·塔伊布、耶路撒冷牧首西奥菲勒斯三世、德系犹太人首席拉比大卫·刘、以色列塞法迪首席拉比伊扎克·约瑟夫等宗教领袖，以及部分国际组织代表出席了开幕式。

【编译：阿遥】