哈中两国元首在授勋仪式上的讲话

哈通社/努尔苏丹/9月14日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫14日授予中国国家主席习近平«金鹰»勋章，以表彰后者为促进哈中两国政治、经济和人文合作不断深入发展所作出的杰出贡献。

以下为两国元首在授勋仪式上发表的讲话全文





哈萨克斯坦共和国总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫：

尊敬的习近平先生！尊贵的朋友！

女士们先生们！

今天，我们以莫大的荣幸，迎来了中国国家领导人习近平先生对哈萨克斯坦进行的国事访问。你——是一个受到人民支持的真正的领袖。你为全中国赋予创新精神，并以英明的政策引领着国家的前进步伐。您拥有管理国家的丰富经验，并且具有独特的个人魅力，这一切都是您受到了人民的爱戴。在您的领导下，中国人民进入了一个全新的时代，中华民族开始走向真正的伟大复兴。去年，中国庆祝了共产党建党一百周年的庆典。全世界共同见证了中国一劳永逸的消除贫困，创造了一个均等的社会。这是一场划时代的胜利，为第二个百年的任务铺就了一条康庄大道。我相信，中华人民共和国必然将在本世纪成为一个发达先进的国家。您提出的创建人类命运共同体的创新理念以及«一带一路»的历史性倡议，引起了世界的关注，并成为了创建新型国际关系体系的基础。基于互利合作模式的这一理论体系，以及中国旨在确保国际安全和发展的战略举措，在全人类共同面临严峻挑战的当下，收到了全世界的广泛讨论和关注。

您对哈中关系可持续发展的贡献是无与伦比的。在2019年，我们与您一起开始着手将两国关系提升到新的高度，建立了永久全面战略伙伴关系。哈方愿意加强同中国在各领域的合作。我们共同迈向未来，双方的友谊将在这条道路上坚定不移。

我们非常感激您为加强哈中两国人民的友谊与合作而做出的巨大贡献。考虑到您在这一领域的特殊历史作用，我决定授予您«金鹰»勋章。 该奖项是哈萨克斯坦共和国的最高荣誉。这一决定无疑将被载入两国史册。





中华人民共和国主席习近平：

尊敬的总统托卡耶夫先生！

尊敬的朋友们！

今天我被授予了«金鹰»勋章。这不仅是给予我的特殊荣誉，也表明了贵国高度重视中哈关系发展，以及哈萨克斯坦人民对中国人民的友好感情。

托卡耶夫总统先生，我向您以及有好的哈萨克人民致以诚挚的谢意。哈中两国建交已有30年历史，期间双方的合作始终保持着极高的发展水平。

两国之间的政治互动不断加强，各领域合作发展迅速，在国际政治舞台上中建立了密切的联系。这一切都对两国发展繁荣形成了有力支持，为支持地区和平稳定注入了新动力。

此次访问哈国期间，我与托卡耶夫总统就进一步提升中哈关系地位达成了一致。展望未来，我们对两国关系的光明前景充满信心，永恒友谊、互利共赢、繁荣昌盛是我们共同的目标。

这枚勋章显示了中哈两国人民之间的高度友谊。我相信，在我们的共同努力下，中哈两国的合作将不断加强，向雄鹰一样展翅翱翔，造福两国和两国人民！

【编译：木合塔尔·木拉提】