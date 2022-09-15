总统新闻秘书：当前与邻国保持友好关系非常重要

哈通社/努尔苏丹/9月15日--哈萨克斯坦总统新闻秘书鲁斯兰·杰勒德拜撰文称，在当前复杂的地缘政治背景下，与邻国保持友好关系非常重要。

他表示，中华人民共和国国家主席习近平日前对哈萨克斯坦进行了国事访问，这是他自新冠疫情爆发以来首次出国访问。托卡耶夫总统亲自赴机场迎接，以示重视。

总统新闻秘书称，双方在总统府举行大范围会谈。会晤期间，双方就交通物流、食品工业、农业和跨界河流等问题进行了讨论。

他指出，总统强调哈中双边关系新的«黄金30年»已开启。这一表述说明双方关系处于高水平。因为在国际外交上，每一句话都意味深长，字字值千金。

他同时指出，在国事访问框架内，哈萨克斯坦总统授予中国国家主席习近平«金鹰»勋章，以表彰后者为促进哈中两国政治、经济和人文合作不断深入发展所作的杰出贡献。

他表示，中国领导人强调中方高度重视对哈关系，坚定支持哈方维护国家独立、主权、领土完整，并坚信未来哈中关系将取得更大发展。

-在当前复杂的地缘政治背景下，与邻国保持友好关系非常重要，这是毫无疑问的。-鲁斯兰·杰勒德拜说。

【编译：阿遥】