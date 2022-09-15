马吉利斯议长会见各国议会联盟主席帕切科

哈通社/努尔苏丹/9月15日 —— 据马吉利斯（议会下院）消息，哈萨克斯坦马吉利斯议长叶尔兰·霍沙诺夫15日会见到访的各国议会联盟主席、葡萄牙共和国议会议员杜阿尔特·帕切科。

会谈中，双方就合作发展方向问题进行讨论，并就进行联合行动达成了共识。

各国议会联盟主席高度评价了第七届世界和传统宗教领袖大会成果，马吉利斯议长就帕切科对哈萨克斯坦宗教间对话政策的支持表示了感谢。

- 我相信大会的成果和宣言将成为世界各国政府、包括联合国机构在内的国际组织在促进宽容、相互尊重与和平文化方面的重要指南。与此同时，部分问题可能被列入各国议会联盟未来活动的议程。-霍沙诺夫说。

各国议会联盟主席表示，全球大部分冲突因宗教问题爆发。因此，精神和宗教领袖应向民众解释宗教不是冲突的原因。

- 在这方面，应指出哈萨克斯坦和贵国总统的特殊作用。因为，贵国成为了各宗教代表可以和平生活的典范。而哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统的继续和加强大会工作的立场对全世界来说是一个很好的倡议。-帕切科说。

此外，双方还就进一步加强哈萨克斯坦马吉利斯和各国议会联盟之间的合作关系问题达成了共识。

最后，帕切科先生提议2023年在哈萨克斯坦举行议会大会相关活动，并邀请哈萨克斯坦议员参加。

葡萄牙驻哈大使玛丽亚·安德拉德·曼德什和哈萨克斯坦议员出席了会谈。

【编译：小穆】