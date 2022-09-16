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    15:49, 16 9月 2022 | GMT +6

    职业拳击：戈洛夫金和阿尔瓦雷斯举行赛前新闻发布会

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    哈通社/努尔苏丹/9月16日 —— 哈萨克斯坦中量级IBF/WBA（超级）拳王根纳季·戈洛夫金（42-1-1，37KO）和现四个级别世界拳王索尔·阿尔瓦雷斯（57-2-2，39KO）当地时间15日在拉斯维加斯举行了赛前最后一场新闻发布会。

    回答记者提问后，两名拳手进行了面对面对视（face to face）。 值得一提的是，戈洛夫金和阿尔瓦雷斯之间的三番战将于当地时间17日将在位于美国拉斯维加斯的T-Mobile竞技场举行，由DAZN体育直播平台付费（PPV）直播。

    哈萨克斯坦拳迷于努尔苏丹时间18日早晨5:00开始在哈萨克斯坦体育频道（Qazsoprt TV）观看比赛的转播。 据悉，戈洛夫金和阿尔瓦雷斯2017年和2018年9月份进行了两次对决。根据结果，一战两名拳手 战平 ，二战阿尔瓦雷斯以争议 点数获胜

    阿尔瓦雷斯5月8日升级挑战WBA轻重量级超级拳王比沃尔，并以点数失利，迎来职业生涯第二次失败。

    随后，戈洛夫金和阿尔瓦雷斯团队达成三番战协议，确定在美国拉斯维加斯的T-Mobile竞技场举办。

    【编译：小穆】

    标签:
    体育 哈萨克斯坦 拳击 戈洛夫金 黄金储备
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