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    19:50, 16 9月 2022 | GMT +6

    托卡耶夫总统同伊朗总统莱希举行会晤

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    哈通社/努尔苏丹/9月16日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫16日在撒马尔罕举行的上合组织峰会框架下同伊朗总统易卜拉欣·莱希举行会晤。

    会谈中，托卡耶夫总统深情的回忆今年6月对德黑兰进行了的访问，并表示为落实双方达成的共识向政府下达了具体指示。

    总统表示，哈方在短期内已制定了向伊朗出口的商品清单。与此同时，哈方愿意考虑和支持伊朗方面的这样一份货物清单。他强调，这将有助于实现将双边贸易额增至30亿美元的目标。

    托卡耶夫总统表示，他对两国领导人6月在德黑兰奠定基础的交通运输走廊的成功发展感到满意。 双方在会谈中指出，为进一步增加货物运输量，推动«哈萨克斯坦-土库曼斯坦-伊朗»铁路运输线的发展潜力至关重要。与此同时，有必要积极利用里海国家港口之间的定期轮渡通航。

    托卡耶夫总统指出了进一步加深文化领域双边合作的重要性，并对联合研究历史人物的伊朗倡议表示支持。

    哈萨克斯坦总统欢迎伊朗有意成为上合组织正式成员，并表示相信伊朗的加入将重振区域合作，并为组织工作注入新的动力。

    伊朗总统指出了哈萨克斯坦的贸易潜力，并表示愿意加强双边合作。他同时还表示，相信双方达成的共识将成为未来合作关系坚实的基础。

    最后，托卡耶夫总统邀请伊朗总统对哈萨克斯坦进行访问。

    【编译：小穆】


    标签:
    哈萨克斯坦 总统 贸易 伊朗 交通运输 黄金储备
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