韩国今年将实现三级自动驾驶商用化

哈通社/首尔/9月19日 —— 据韩联社报道，韩国国土交通部19日发布出行创新路线图，擘画全自动驾驶汽车和城市空中交通(UAM)尽早商用的愿景。

根据交通部的计划，韩国年内将在日本、德国之后，成为第三个实现L3级自动驾驶使用的国家，到2025年推出L4级自动驾驶巴士和班车，2027年推出L4级乘用车。交通部预计，2035年普及完全自动驾驶（新车普及率50%以上）后，将大幅缓解交通拥堵，减少出行时间，交通事故死亡人数将由去年的2916名减至千人以下。

交通部将在2024年前事先完成L4级自动驾驶的配套制度保障工作。通过改善保险制度，明确划分驾驶者、制造商、基建运营商之间的事故责任，重新定义驾驶者的概念顺应自动驾驶时代。即使地方政府没有申请，到2025年，国土交通部长官也将有权在全国各市和各道指定1处以上自动驾驶试点区。

韩国首都圈主城区至机场等个别线路最早将在2025年实现城市空中交通的双向运行。搭乘空中出租车将节省70%的出行时间。到2030年，空交服务将推广到各地方行政区。到2035年，空交系统将与自动驾驶、公交系统实现一体化，打造全程无缝驾乘体验。空交系统每天有望运送21万人次的乘客。

路线图还为机器人配送、真空管物流服务、需求响应型交通服务、出行特色城市项目指明方向。