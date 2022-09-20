托卡耶夫总统出席哈美投资圆桌会议

哈通社/阿斯塔纳/9月20日--哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫对纽约市进行的工作访问框架下，与美国一系列领先公司领导层举行会谈之后，出席哈萨克斯坦-美国投资圆桌会议。

雪佛龙、埃克森美孚、福陆、壳牌、卡特彼勒公司、标准普尔全球、Centrus Energy Corporation、波音、安利、通用电气国际市场、霍尼韦尔 UOP、菲利普莫里斯、宝洁公司、贝克休斯、约翰迪尔、 比奇特尔公司、 哈里伯顿、冠军食品、 百事公司、 万事达卡、 花旗银行、亚马逊、辉瑞、美敦力、网飞等美国诸多领先公司代表出席会议。

会议期间发表讲话的托卡耶夫总统指出，以这种形式举行的会议已成为一种良好的传统。在这方面，他向参与并组织此次圆桌会议 的美国商会和商业委员会成员表示了感谢。

同时，总统向与会人员详细介绍了旨在建立公正的哈萨克斯坦进行的大规模政治和经济改革措施。

总统还讲述了哈萨克斯坦为提高经济潜力和投资吸引力所采取的措施。 具体来说，总统谈到了实施能源，农业，工业，运输和物流，数字化，财务和可再生能源领域联合投资项目的可能性。

国家元首表示，支持美国新一批大型企业在哈萨克斯坦开展业务。

托卡耶夫总统指出，哈萨克斯坦和美国之间的战略经济伙伴关系将继续在各个领域多元化和扩大。

-我的团队在吸引投资方面拥有丰富的经验，这将使各个公司更容易在地区发展最快的经济体之一开展业务。相信今天的会议将是推动经贸投资合作，进一步加强哈美战略伙伴关系的具体举措。-他说。

据早前报道，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫日前抵达纽约，以出席第77届联合国大会。

访问框架下，托卡耶夫总统与美国一系列领先公司代表举行了会谈。





【编译：阿依波塔】