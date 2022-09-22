政府总理会见卫生组织欧洲区域办事处主任

哈通社/阿斯塔纳/9月22日--哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫会见世界卫生组织欧洲区域办事处主任汉斯•克鲁格，讨论了进一步发展医疗卫生体系问题和哈萨克斯坦在医疗卫生领域的国际倡议。

会谈期间，双方讨论了哈萨克斯坦政府为提高医疗服务质量和扩大医疗服务覆盖范围采取的措施，哈萨克斯坦国产新冠疫苗QazVac的注册和出口、医务人员的职业责任保险、加强医生的地位和社会保护，以及 2023 年在阿斯塔纳举行世界卫生组织欧洲区域委员会第 73 届会议等问题。

政府总理指出，哈萨克斯坦全力支持世卫组织在加强国家医疗体系方面所做的工作，并高度评价世卫组织为有效战胜新冠肺炎疫情所作出的贡献。

-我们愿意继续开展合作，并就优先合作领域交流经验。-他说。

同时，斯马伊洛夫表示，哈萨克斯坦政府将继续开展逐步提高医务人员的薪资待遇、现代化医疗基础设施，其中包括现代化农村地区的医疗基础设施，进一步加强该领域的专业培养，以及扩大科研经费等工作。

世卫组织代表表示，支持哈萨克斯坦关于扩大民众能够获得的医疗服务范围的，以及确保医疗领域工作人员的社会条件等倡议。

-我们认为，增加对医疗卫生和社会医疗保险制度的财政支持是正确的，这是向前迈出的一大步。我们希望这对哈萨克斯坦医疗卫生领域的进一步发展有所帮助。-他说。

【编译：阿依波塔】