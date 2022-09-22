哈外长在美国举行一系列双边会晤

哈通社/阿斯塔纳/9月22日--哈萨克斯坦政府副总理兼外交部部长穆赫塔尔·特列吾别尔德在出席第77届联合国大会框架下，与各国外交部长及美国第一副国务卿举行了一系列双边会晤。

据外交部新闻消息，哈萨克斯坦外交部长在美国与塞尔维亚外长尼古拉·塞拉科维奇、尼加拉瓜外长丹尼斯·蒙卡达、白俄罗斯外长弗拉基米尔·马克伊、委内瑞拉外长卡洛斯·法里亚、玻利维亚外长罗赫略·迈塔和美国第一副国务卿温迪·谢尔曼举行了双边会谈。

在与塞尔维亚外长举行的会谈中，双方谈到了双边合作的积极动态，并就当前国际议程上的问题交换了意见。

双方就在各个层面继续进行对话，以进一步加强阿斯塔纳和贝尔格莱德之间的伙伴关系达成共识。

与美国第一副国务卿举行的会谈中，双方就本着扩大战略伙伴关系精神发展的政治、经贸、人文等领域的双边合作现状和前景进行了讨论。

同时，双方讨论了双边议程上的问题，包括高级别和最高级别互动，两国立法机构之间的政治对话、两国广泛合作的推动力、促进贸易经济、投资、过境运输合作等问题。

哈萨克斯坦和白俄罗斯外交部长就双边合作的广泛问题，以及多边形式框架下的互动交换了信息。此外，与会人员还讨论了即将举行的高级别和最高级别活动的日程安排。

哈外长与尼加拉瓜、委内瑞拉和玻利维亚外交部长的双边会谈中，与会人员讨论了双边在政治、贸易经济和投资领域的合作现状和前景，以及在国际组织框架下的互动问题。

会谈对扩大国家之间法律框架问题给予了高度关注。在这方面，哈萨克斯坦与尼加拉瓜、委内瑞拉和玻利维亚签署了关于互免持外交和公务护照人员签证的政府间协议。

协议将使哈萨克斯坦与以上国家加强政治联系，并为哈萨克斯坦与拉丁美洲和加勒比地区的国家共同实施贸易、经济、文化和人道主义领域有前景的联合项目给予可能性。

【编译：阿依波塔】