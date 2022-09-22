工业化路线图助力制造业发展

哈通社/阿斯塔纳/9月22日--工业和基础设发展部工业发展委员会主席伊利亚斯·沃斯潘诺夫22日表示，工业化路线图计划下一步目标是，在充分满足国内需求的基础上，将具有竞争能力的国产商品出口至国外市场。

据他介绍，目前已有761个物项和94个机械制造名目列入了计划范围。

他表示，在财政实物、货币发展、人力资本、关税和非关税调节等方面制定了46项系统性措施，这些措施不仅可以激励现有企业，还可以促进新项目开发，继而创造新的生产能力。

他表示，计划创新之处在于发展二级银行融资。

他指出，为落实该计划， 9年内从国家预算中划拨了1.9万亿坚戈。总体而言，政府集中所有制造业发展支持政策之基础上，设立了工业基金，为包括机器制造在内的重点项目提供资金支持。政府继续将中小企业发展作为优先方向，采取有效措施，构建了出口替代进口项目池。该项目池包含70多项子项目，并将继续得到更新补充。

他表示，12%的项目属于机械制造领域，总金额超过1.5万亿坚戈。各项目框架内，将优先发展轿车、卡车及客车车身部件、汽车轮胎、家用电器、铝制热散热器、高压真空自动开关、冷却器 、医疗设备等新产品生产。

【编译：阿遥】