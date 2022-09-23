哈萨克斯坦工会联合会主席当选为中亚工会理事会秘书长

哈通社/阿斯塔纳/9月23日--在塔什干举行的中亚国家工会理事会第二次大会期间，理事会成员一致决定将哈萨克斯坦共和国工会联合会主席萨特巴尔德·达乌列塔林任命为该组织秘书长。

萨特巴尔德·达乌列塔林表示，中亚工会理事会成立的宗旨是促进中亚各国工会之间的合作和团结，为中亚国家1500万工人带来更加体面的工作环境和更加公平的薪酬待遇，理事会成员的共同目标是保护工人的利益和权利。

-我将利用我所有的知识和经验在国际工会运动的所有领域推动中亚国家工会理事会的倡议。-他说。

会议还根据吉尔吉斯斯坦工会联合会和蒙古国工会联合会提出的申请，决定接纳以上两国工会联合会为组织新成员。

国际劳工组织欧洲和中亚司司长谢尔盖乌斯·格洛瓦卡斯在讲话中谈到了国际劳工组织在支持中亚工会方面的优先事项，并强调说该组织将为促进和发展中亚国家工会中心和总工会理事会的倡议提供全面支持。

此外，与会人员还讨论了中亚地区工人的安全和劳动保护问题，并分享了工会在发展公共监督机构方面的经验。

在这方面，哈萨克斯坦工会联合会办公室主努尔勒别克·朱玛什发表了讲话。

-为加强对安全工作条件的监督，2021年哈萨克斯坦共和国工会联合会向政府和劳动部提出了提高劳动劳动监察员的地位和权力，增加国家劳动监察员的数量并使他们直接隶属于国家劳动和社会保障部等一系列建议。我们关于加强公共监督和提高劳动监察员的地位建议已在哈萨克斯坦至2025年的安全工作行动计划和至2030年的安全工作概念中得到了详细说明。- 他说。

据其介绍，当前哈萨克斯坦已成立11696个安全和劳动保护行业委员会。去年，劳动保护监察员进行监察61 515次，查明违法行为115 481件，解决其中112 941件。

根据此前的报道，中亚国家工会理事会2021年在乌兹别克斯坦首都塔什干正式成立。哈萨克斯坦共和国工会联合会主席萨特巴尔德·达乌列塔林、乌兹别克斯坦共和国工会联合会主席库德拉图拉·拉菲科夫和塔吉克斯坦独立工会联合会主席马利克肖·内马佐达在乌兹别克斯坦首都塔什干共同签署了关于成立中亚国家工会理事会的议定书。

【编译：阿依波塔】