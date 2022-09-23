数字医学和远程医疗发展圆桌会议在突厥斯坦举行

哈通社/突厥斯坦/9月23日--哈萨克斯坦卫生部部长阿扎尔·黑尼亚特日前在突厥斯坦主持召开圆桌会议，讨论数字医学和远程医疗发展问题。

独联体卫生合作理事会成员，亚美尼亚、白俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦卫生官员和世卫组织欧洲区域办事处代表出席了圆桌会议。

阿扎尔·黑尼亚特在会上表示，当今哈萨克斯坦不会置身于全球发展潮流之外。医学领域正在积极利用数字化技术，在疾病检测、诊断，防控方面形成新知识并制定切实可行的措施。

-大流行促使哈萨克斯坦更加关注加强公共卫生领域突发事件应对能力建设，包括操作流程和数据的数字化。-阿扎尔·黑尼亚特说。

哈萨克斯坦卫生部数字卫生发展司司长法尔哈德·别克柏拉托夫向与会者重点介绍了哈萨克斯坦在疫情期间实施并积极用于各级卫生部门抗疫系统的多个数字项目。

他表示，哈国数字卫生发展战略基于去垄断化和非集中化原则，旨在在医疗保健信息领域形成开放的解决方案市场。

据他介绍，如今哈国已全面实现通过电子政务门户网站（egov.kz）和电子政府移动应用程序（EGovMobile）为居民提供多项数字卫生服务，包括疫苗接种预约和领取疫苗接种证、查询临床服务方向和结果、领取电子处方和转院证等。此外，作为数字化转型的一部分，向新的eHealth电子医疗体系数字架构的过渡也已开始。

-医疗卫生领域数字化转型的首要任务是整合卫生部及其下属机构和医疗机构信息系统。这对于构建数字医疗目标架构、降低未经授权泄漏个人医疗数据风险以及在医疗组织之间交换临床数据具有重要意义。-他说。

【编译：阿遥】







