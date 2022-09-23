阿拉木图酒店爆满 迪玛希演唱会是主因之一

哈通社/阿拉木图/9月23日 – 素有«南都»之称的苹果之城阿拉木图，这段时间突然迎来了一波游客高峰，许多酒店甚至出现了一房难求的情况。

根据Booking.com等订房网站提供的信息显示，目前全城范围内的大多数酒店、旅社都显示客满。

大多数酒店前台对咨询者做出的回应都是，近期迎接了大量的外国游客。

部分行业人士表示，客流量出现大幅度增加的一个主要因素，是将于今日，也就是9月23日在阿拉木图举行的哈萨克斯坦知名歌手迪玛希·库达依别尔艮的个人演唱会。

根据此前的报道，迪玛希将于23日在阿拉木图市中央体育馆举办主题为《Stranger》的大型个人演唱会。这将是迪玛希在阿拉木图举办的首场个人演唱会。为了能够现场聆听迪玛希的歌声，届时将有来自全球68个国家的歌迷齐聚中央体育馆。

阿拉木图旅游管理局也证实了这一消息，据该机构称：

- 由于大量外国游客的到来，阿拉木图市的酒店和旅社等进入了一个繁忙的工作状态。其中许多游客，是为了参加2022年9月23日在阿拉木图举行的迪玛希演唱会而来。

根据晚会售票系统提供的信息显示，目前出售给境外来宾的门票数量就已经达到了2.1万多张。

阿拉木图市旅游管理局同时表示，随着各种防疫限制措施的解除，阿拉木图市今年迎来了一个旅游高峰。至年底预计这座城市将接待超过30万人次的境外旅客。

值得一提的是，根据国安委边防部门此前证实，哈俄公路过境点近日交通流量显著增加。

【编译：木合塔尔·木拉提】