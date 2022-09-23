哈萨克斯坦与三国签署免签协议

哈通社/阿斯塔纳/9月23日--据外交部新闻处消息，哈萨克斯坦政府副总理兼外交部部长穆赫塔尔·特列吾别尔德出席国际内陆发展中国家集团（ТШАДУТ）年度部长级会议并发表讲话。

本次会议主题是，COVID-19大流行之后加快实施2014-2024年维也纳行动纲领暨为2024年召开联合国第三次内陆发展中国家会议造势。

国际内陆发展中国家集团由32个成员国组成。

作为国土面积最大的内陆国家，哈萨克斯坦积极参与国际内陆发展中国家集团工作，并于一年前担任该集团轮值主席国。

当天，穆赫塔尔·特列吾别尔德分别同欧安组织秘书长赫尔加·施密德、荷兰外交大臣沃普克·胡克斯特拉、巴拉圭外交部长拉米雷斯、多米尼加外交部长罗伯托·阿尔瓦雷斯、阿尔巴尼亚外交部长奥尔塔·扎奇卡、阿联酋外交大臣阿卜杜拉·本·扎耶德·阿勒纳哈扬举行会谈。各方就双边合作现状与发展前景深入交换了意见。

作为会谈结果，哈萨克斯坦与多米尼加签署政府间协议，免除对持标准护照（Ұлттық паспорт/Pasaporte ordinario）、外交护照和公务护照人员的签证要求；与阿尔巴尼亚签署了相互免签协议。

此外，哈萨克斯坦与巴拉圭签署了外交及公务护照互免签证的政府间协议。

【编译：阿遥】