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    19:23, 23 9月 2022 | GMT +6

    网球巨星德约科维奇将参加阿斯塔纳网球公开赛

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    哈通社/阿斯塔纳/9月23日 —— 据哈萨克斯坦网球协会消息，21座大满贯冠军、前世界第一诺瓦克·德约科维奇将参加阿斯塔纳网球公开赛（Astana Open）职业网球联合会世界巡回赛500赛（ATP World Tour 500 series）。

    消息称，应哈网协主席波拉特•沃帖穆拉托夫的邀请，网坛巨星诺瓦克·德约科维奇将参加阿斯塔纳网球公开赛。

    据此前报道，阿斯塔纳网球公开赛ATP500系列赛将于10月1-9日在哈萨克斯坦首都举行。

    当前世界排名第一的卡洛斯·阿尔卡拉斯、丹尼尔·梅德韦杰夫（(№4 АТР）、马林·契利奇（№16 АТР）、斯坦·瓦夫林卡（WC）和安迪·穆雷（WC）等5名大满贯冠军，以及斯特凡诺斯·齐齐帕斯（№6 АТР）、安德烈·鲁布廖夫（№9 АТР）、胡贝特·胡尔卡奇（№10 АТР）、扬尼克·辛纳（№11 АТР）和费利克斯·奥热-阿利亚西姆（№13 АТР）等TOP15名将参赛。

    此外，现男子双打世界排名第一、2座网球大满贯男双冠军乔·索尔兹伯里、7座ATP男双冠军拉杰夫·拉姆和让-朱利安·罗约尔、5座ATP男双冠军马塞洛·阿雷瓦洛、以及1座大满贯男双冠军卫斯理·库尔霍夫等名奖参赛。

    据悉，这是哈萨克斯坦首次举办ATP高级别赛事。

    【编译：小穆】


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