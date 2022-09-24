自然壮丽，佳肴可口 外国观众对我国印象深刻

哈通社/阿拉木图/9月24日--哈萨克斯坦知名歌手迪玛希·库达依别尔艮备受期待的大型个人演唱会《Stranger》引来世界各地歌迷踊跃参与、不辞万里«飞奔»阿拉木图。

其中多数人通过各种渠道分享了他们对哈萨克斯坦的印象。

-我们周一从斯洛伐克飞来，特地来参加迪玛希的音乐会。今年四月初，我们在布拉格观看了他的个人演唱会。我们真的很喜欢他的作品。我们一行20人，是第一次来到哈萨克斯坦。对我们来说，这是一次刻骨铭心的旅行。这里自然壮丽秀美，食物可口美味，我们还品尝了马肉。在阿拉木图，我们去了阔克巴扎、阔克托别和阔勒塞湖，现在正准备去麦迪奥。-来自斯洛伐克的雅罗斯拉发和伊娜说。

来自法国和美国的客人也对哈萨克斯坦的自然风光印象深刻。他们也是第一次来到哈萨克斯坦。他们十几天前来到阿拉木图，只为参加迪玛希个人演唱会。





迪玛希在哈萨克斯坦的粉丝也不少。他的忠实粉丝萨吾列、乔丽盼和古丽娜尔，在人群中格外引人注目。她们穿着同款T恤，上面印有迪玛希的肖像。据她们说，她们尽量不会错过迪玛希的每一场演唱会，无论其在哪里举行。

-这座我们深爱的城市，终于迎来了迪玛希的演唱会，我们对此期待已久。-她们说。

据此前报道，歌手迪玛希阿拉木图首场个人演唱会于23日如期举行。

【编译：阿遥】