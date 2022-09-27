沙特阿拉伯将推出朝觐数字平台

哈通社/阿斯塔纳/9月27日--沙特阿拉伯将推出政府数字平台Nusuk，以支持来自世界各地的朝觐者。

正在对哈萨克斯坦的工作访问的沙特阿拉伯朝觐与副朝大臣套非克·本·法赞·阿勒拉比亚表示，将哈萨克斯坦纳入Nusuk项目，表明托卡耶夫总统对沙特阿拉伯的访问取得了丰硕的成果。

他表示，两国合作关系正在蓬勃发展。托卡耶夫总统访问沙特期间，双方签署了一系列合作协议。这将有力促进两国关系未来发展。一个很明显例子是，从即日起，哈萨克斯坦公民可以通过门户网站或沙特驻哈使馆申请获得电子签证，并前往沙特阿拉伯进行朝觐。

此外，套非克·本·法赞·阿勒拉比亚博士表示，计划通过增加两国之间直航航班，进一步为哈萨克斯坦籍Nusuk平台用户出行创造便利条件。

他表示，在大流行之前，沙特阿拉伯开始向哈萨克斯坦公民签发电子签证。现在，哈萨克斯坦公民可以通过Nusuk平台办理签证了。

可以说，Nusuk是一款详细介绍如何进行副朝觐的数字平台，包括电子签证申请指南和沙特阿拉伯其他旅游城市推介等内容。这是一款面向全球的数字平台。有关该平台的详细信息，首次在哈萨克斯坦对外发布。

【编译：阿遥】