英国启用新皇家标志 国王头像硬币纸币邮票将逐步流通

哈通社/阿斯塔纳/9月28日--据外媒综合报道，当地时间27日，英国白金汉宫、皇家铸币厂、英格兰银行、皇家邮政集团宣布，印有英国国王查尔斯三世头像的硬币、纸币和邮票将逐步在市面上流通。同时，白金汉宫还公布了新的皇家标志。

中新网援引路透社消息报道称，英国皇家铸币厂估计目前在市面上流通的约270亿枚硬币印有已故英国女王伊丽莎白二世的头像，更换硬币过程将需要一些时间。

皇家铸币厂首席执行官杰索普说：«第一批印有国王查尔斯三世头像的硬币，将配合银行和邮局的需求推出市场。这意味着国王查尔斯三世和已故女王伊丽莎白二世的铸币，将在未来很多年在英国共同流通。»

据报道，英格兰银行同日宣布，印有查尔斯三世头像的纸币预计将在2024年中旬开始流通，新纸币肖像设计将在今年年底前公布。

另有英国皇家邮政集团宣布，日常使用的英国邮票上的伊丽莎白二世头像将更新为查尔斯三世头像。现有的邮票库存用完后，新邮票就会推出面世。

据英国广播公司(BBC)报道，此外，白金汉宫还公布了代表查尔斯三世的新皇家标志。新皇家标志由查尔斯三世亲自从纹章院提供的一系列设计中挑选出来。由首字母«C»和«R»，分别代表查尔斯的名字和«Rex»(拉丁语中国王的意思)，以及皇冠图案组成。届时政府大楼、国家文件和红色邮筒将采用新皇家标志。

随着王室哀悼期的结束，代表查尔斯三世的新皇家标志将被首次使用。

英国女王伊丽莎白二世于当地时间9月8日在苏格兰巴尔莫勒尔逝世，终年96岁。当地时间9月10日，英国国王查尔斯三世在圣詹姆斯宫正式宣誓登基成为英国新君主。