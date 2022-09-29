哈萨克斯坦和突厥国家组织签署发展数字化领域联合意向声明

哈通社/阿斯塔纳/9月29日--哈萨克斯坦数字发展部和突厥国家秘书处签署突厥国家信息技术产业发展领域联合意向声明。

旨在讨论IT 行业的发展，为加强突厥世界的统一引入新的数字举措，IT 社区面临的优势和挑战问题的小组会议在日前举行的《数字桥》国际技术论坛框架下召开，突厥国家秘书处和突厥国家成员国数字发展部部长出席会议。

小组会议期间发表讲话的萨克斯坦数字发展、创新和航空航天工业部部长巴格达特·穆辛表示，有必要通过支持技术公司的伙伴关系来交流最佳经验，并在数字化领域创建有效项目，从而在突厥国家之间建立互利和长期的合作关系。

突厥国家组织秘书长巴格达特·阿穆列夫表示，相信突厥国家在推动所有潜力行业的数字化转型中具有潜力巨大。

小组会议框架下，哈萨克斯坦数字发展、创新和航空航天工业部部长巴格达特·穆辛和突厥国家组织秘书处签署了突厥国家信息技术产业发展领域联合意向声明。

根据早前报道，第四届«数字桥（Digital Bridge）»国际技术论坛28日在阿斯塔纳举行，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫出席论坛，并发表致辞。

本届《数字桥》国际技术论坛的主题是—中欧亚正在成为新的技术平台。

论坛由哈萨克斯坦数字发展创新和航空航天工业部、阿斯塔纳市政府和阿斯塔纳枢纽（Astana Hub）国际IT初创科技园共同组织。

【编译：阿依波塔】