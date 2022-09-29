世卫组织和劳工组织呼吁采取新措施解决工作场所的精神卫生问题

哈通社/阿斯塔纳/9月29日--世界卫生组织28日发布消息称，据估计，由于抑郁和焦虑，每年损失120亿个工作日，全球经济损失近1万亿美元。

世卫组织和国际劳工组织当地时间28日呼吁采取具体行动，解决工作人口中令人关切的精神卫生问题。

世卫组织关于工作场所精神卫生的全球指南建议采取行动，应对精神健康风险，如繁重的工作、消极的行为以及造成工作压力的其他因素。世卫组织首次建议对管理人员进行培训，使其有能力预防紧张的工作环境并帮助困境中的工作人员。

世卫组织2022年6月发布的《世界精神卫生报告》显示，2019年有10亿人患有精神障碍，成年劳动年龄人口15%患有精神障碍。工作放大了对精神健康产生负面影响的更广泛社会问题，包括歧视和不平等。欺凌和心理暴力是工作场所骚扰方面的主要投诉，对精神健康具有负面影响。然而，讨论或披露精神健康状况仍然是全球工作环境中的禁忌。

上述指南还为满足有精神卫生问题的员工的需求建议了更好方法，提出支持他们重返工作岗位的干预措施，同时为患有严重精神卫生问题的人提供了帮助其进入有偿就业的干预措施。重要的是，该指南呼吁采取旨在保护卫生工作者、人道主义工作者和应急工作者的干预措施。

世卫组织总干事谭德塞说：«现在是时候了，我们必须关注工作可能对精神健康产生的有害影响。个人的幸福足以成为采取行动的理由，但精神健康欠佳也会削弱一个人的绩效和生产力。这份新指南可以帮助防止消极的工作环境和文化，并为工作人员提供急需的精神健康保护和支持。»