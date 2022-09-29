第四届世界游牧民族运动会将于今日正式开幕

哈通社/阿斯塔纳/9月29日 —— 第四届世界游牧民族运动会将于今日（29日）在土耳其伊兹尼克拉开帷幕。

据了解，来自近100个国家的运动员将角逐23个体育项目的奖牌。哈萨克斯坦将派出53名运动员，参加叼羊（көкпар）、骑马射箭、哈萨克式摔跤、传统射箭和吉尔吉斯式叼羊（көкбөрі）等5个运动项目。其中，哈萨克斯坦女子运动员将首次参加哈萨克式摔跤比赛。

值得一提的是，吉尔吉斯斯坦于2012年2月提出举办世界游牧民运动会的倡议，该倡议得到突厥国家组织成员国领导人的广泛支持。

2014年、2016年和2018年，前三届世界游牧民族运动会在伊塞克湖畔的乔尔蓬-阿塔举行。原定于2020年举行的第四届运动会由于疫情原因被推迟。

根据前三届运动会的结果，吉尔吉斯斯坦共获得237枚奖牌（81金77银79铜）位居奖牌榜榜首，而哈萨克斯坦以138枚奖牌（40金46银52铜）位居第二位。此外，俄罗斯以88枚奖牌（29金17银42铜）位居第三位。

【编译：小穆】