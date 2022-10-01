总统选举：国家社会民主党提名候选人

哈通社/阿斯塔纳/10月1日 – 哈萨克斯坦国家社会民主党（Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы/ ЖСДП）正式公布了该党派的2022年非例行总统选举候选人。

据国家社会民主党消息，在10月1日举行的党派代表大会上，与会代表经过讨论，同意提名现年65岁的国家社会民主党阿斯塔纳分部负责人努尔兰·奥艾斯巴耶夫为候选人，参加2022年的非例行总统大选。

这是该党派成立以来，首次提名候选人参加总统选举。

努尔兰·奥艾斯巴耶夫1957年出生于突厥斯坦州，现任国家社会民主党阿斯塔纳分部负责人，拥有高等学历，毕业于阿乌埃佐夫南哈萨克斯坦大学。曾长年在政府机关部门任职。

国家社会民主党成立于2006年9月10日，为哈萨克斯坦反对派政党。

根据此前报道，哈萨克斯坦阿吾勒人民民主爱国党30日举行了第20届非例行代表大会。大会推举哈萨克斯坦农民协会董事会主席久葛利·岱拉巴耶夫为阿吾勒党候选人参加总统选举。

哈萨克斯坦2022年非例行总统选举将于11月20日举行。

【编译：木合塔尔·木拉提】