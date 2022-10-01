阿拉木图维和中心开展民事军事合作培训课程

哈通社/阿拉木图/10月1日 – 在位于阿拉木图的国防部维和训练中心，举行了民事军事合作(CIMIC – Civil Military Cooperation)框架下的培训课程。

国防部消息称，维和部队与政府和非政府组织的互动，对于成功执行联合国任务始终是非常重要的。

在此次培训课程期间，来自美国武装力量的民事关系专家，向哈萨克斯坦防部维和训练中心的教官们，详细的介绍了维和部队与民间部门代表互动的程序、新的培训方法以及与目标受众的合作方式等。

国防部维和培训中心负责人包尔詹·尼格梅图林说：

- 考虑到这一方向上工作的必要性，我们的中心正在制定名为《联合国军民协调》的新课程方案。通过对这一课程的设置，我们的中心将有能力自行完成对将被派遣执行联合国维和任务的军事观察员、指挥部军官和维和部队军人，需要完成的民事军事合作(CIMIC – Civil Military Cooperation)方面的培训工作。

在冲突地区执行联合国维和任务期间，维和部队官兵将需要面临许多与当地民众、地方领袖、国际组织代表进行联络的情况。因此，良好的沟通交流能力对于维和部队军人非常重要，被视为其职责技能中的重要部分。

【编译：木合塔尔·木拉提】