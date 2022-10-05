马斯克计划按原报价收购推特

哈通社/阿斯塔纳/10月5日 —— 据中新社消息，根据美国证券交易委员会当地时间4日收到的一份文件，美国特斯拉公司首席执行官埃隆·马斯克在3日给推特的一封信中表示，计划按此前协议的原报价收购推特公司。

马斯克的律师在信中写道，马斯克一方打算按照今年4月25日的协议条款继续完成对推特的收购交易，前提是特拉华州衡平法院停止推特对马斯克的诉讼程序。

美联社报道称，推特表示已经收到马斯克的来信，公司打算以每股54.2美元的价格完成交易。但是，推特并没有表示将放弃对马斯克的诉讼。

推特今年4月25日宣布，公司已同意马斯克的收购协议。后者将以每股54.2美元，总计约440亿美元的价格收购推特。7月8日，马斯克的律师在给推特公司首席法务官的信中说，因为推特违反了收购协议中的多项条款，马斯克将终止对该公司的收购。

推特7月12日把马斯克告上法庭，控其拒绝按照约定完成收购，令推特遭受严重损失。特拉华州衡平法院原计划于今年10月17日开始审理此案。法律专家称，马斯克在该案中面临巨大挑战。

4日，截至美股收盘，推特股价上涨22.24%，至52美元。